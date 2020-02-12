"Не делай мне нервы": афоризмы Жванецкого поместили на стикеры

Телеканал "Россия" выпустил стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход" режиссера Сергея Урсуляка. Крылатые фразы из знаменитых миниатюр Михаила Жванецкого – "А где начальник транспортного цеха", "Не делай мне нервы!", "У тебя два яблока…", "Все! Прения закончены!", "Не пугайте", "А попробовать?", "Или переходите на овощи, или нам придется расстаться" – искрометные высказывания героев в исполнении Чулпан Хаматовой, Сергея Маковецкого, Романа Мадянова, Владимира Машкова, Ирины Пеговой и других можно использовать в повседневном общении вместо слов. Стикеры уже доступны в операционных системах Android и iOS, мессенджерах WhatsApp, Telegram и скоро появятся в Viber.

Напомним, сюжет новелл фильма разворачивается внутри одесского дворика 1970-х годов, где живут яркие, запоминающиеся персонажи. Режиссер – Сергей Урсуляк ("Ненастье", "Тихий Дон", "Жизнь и судьба", "Ликвидация" и др.).

В фильме "Одесский пароход" снялись Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Владимир Машков, Марина Александрова, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко, Евгений Ткачук, Игорь Золотовицкий, Юлия Сулес, Сергей Угрюмов, Лика Нифонтова, Александр Горбатов, Антон Кузнецов и многие другие.

В роли Михаила Жванецкого – Михаил Жванецкий.

Премьера картины "Одесский пароход" состоялась в эфире телеканала "Россия" 1 января 2020 года с долей 25,3% и рейтингом 9,6% (по данным Mediascope, Россия, аудитория "Все 18+"). На онлайн-площадках телеканала "Россия" фильм и его фрагменты в совокупности набрали более 50 миллионов просмотров.

Скачать стикеры:

https://apps.apple.com/ru/app/id1497046996

https://t.me/addstickers/odesskiy_parokhod

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vgtrk.WAOPStickerPack